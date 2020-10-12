الخارجية: فتح باب التسجيل لزوجات وأزواج الفلسطينيين الممنوعين من دخول الوطن



وأكد الفريق المختص، أن الهدف من هذا التسجيل، هو لحصر الأعداد والحالات فقط. وهذا ينطبق أيضاً على أزواج الفلسطينيات، الذين حرمتهم سلطات الاحتلال من دخول البلاد.

رام الله - دنيا الوطنأعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن فتح باب التسجيل لزوجات وأزواج الفلسطينيين الذين لا يحملون الهوية الفلسطينية، ويحملون جنسية أخرى، ومنعتهم سلطات الاحتلال من دخول البلاد للالتحاق بأزواجهم أو زوجاتهم، وذلك على الرابط التالي: http://www.mofa.pna.ps/Spousesوأشارت الوزارة، إلى أن باب التسجيل يفتح في تمام الساعة 12 ظهر هذا اليوم الاثنين الموافق 12/10/2020، ويغلق في تمام الساعة 12 من ظهر يوم الخميس المقبل الموافق 15/10/2020.وقالت: "على زوجة كل فلسطيني من حملة الجنسيات الأخرى، ومنعتها سلطات الاحتلال من دخول البلاد، تعبئة كامل بياناتها المطلوبة، وفقاً للرابط، وكذلك تعبئة البيانات المطلوبة لزوجها،