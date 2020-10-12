شؤون فلسطينية

ما آخر تطورات محاكمة المتهمين بقضية وفاة الفتاة إسراء غريب؟

ما آخر تطورات محاكمة المتهمين بقضية وفاة الفتاة إسراء غريب؟
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، أن محكمة بداية بيت لحم، عقدت يوم 22 أيلول/ سبتمبر 2020، جلسة لمحاكمة المتهمين بقضية وفاة الفتاة الفلسطينية إسراء غريب في مدينة بيت لحم.

وأشار المركز الإعلامي في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إلى أنه نتيجة لظروف فيروس (كورونا)، لم يتم استحضار المتهمين الثلاثة من أماكن توقيفهم، ولم يحضر الشهود المبلغون كذلك، للمحكمة.

وأكد المركز، أن المحكمة، قررت تسطير كتاب إلى مدير شرطة محافظة بيت لحم؛ للعمل على استحضار المتهمين من مكان توقيفهم، وانتظاراً لذلك فقد رفعت الجلسة إلى يوم الثلاثاء 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

وكانت الفتاة الفلسطينية إسراء غريب، قد توفيت يوم 22 آب/ أغسطس 2019، نتيجة الاعتداء عليها بالضرب المبرح المفضي للموت.

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