بعد تنازل ولي الدم.. الاكتفاء بمدة الحبس وغرامة 1000 شيكل لقاتل شقيقه بغزة

وأشار مجلس القضاء الأعلى، بغزة، إلى أن الحكم جاء بعد تنازل ولي الدم، وتقديم ورقة المصالحة للمحكمة.



يذكر، بأن المتهم قتل شقيقه البالغ من العمر (40 عاماً) بأن بيت النية على قتله، وأعد العدة، وأثناء استقلال المغدور سيارته في العام 2006، أطلق عليه النار من سلاح كلاشنكوف.



ومن الجدير بالذكر، أن هذه القضايا تعتبر من القضايا الموسومة باللاصق الأحمر، لاسيما ولها عدة سنوات منظورة أمام القضاء، والتي عمد رئيس المجلس على ضرورة البت فيها وإنهائها ولنشر السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي.



رام الله - دنيا الوطنقضت محكمة بداية شمال غزة، اليوم حكمًا بالحبس وبغرامة مالية، على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.وأدانت هيئة الجنايات الخطيرة، وفق ما أورد مجلس القضاء الأعلى، المدان بالتهم المسندة إليهم في قضية مقتل شقيقه المغدور باسل محمد ثاري (40 عاماً)، حيث حكمت بمعاقبة المدان (ن/ ث) بالحبس مدة توقيفه من عام (2006) حتى يوم النطق بالحكم وتغريمه بغرامة مالية قدرها 1000 شيكل أو الحبس لمدة شهر بدلاً عنها، ومصادرة أداة الجريمة، ومصادرة مبلغ الكفالة، وإلزامه بمبلغ 50 شيكلاً للمحامي المنتدب، وذلك عن تهمة القتل قصداً، وحمل سلاح ناري بدون ترخيص، وفي مناسبة غير مشروعة، وذلك خلافاً لمواد القانون.