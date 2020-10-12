رأفت يدعو المؤسسات الدولية للتدخل من أجل الإفراج عن الأسير الأخرس

وطالب رأفت في تصريح له، اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي، المنعقد نهاية هذا الشهر؛ لمناقشه الأوضاعفي الأراضي الفلسطينية العمل على اتخاذ قرارات، وفرض عقوبات ضد إسرائيل؛ لإجبارها على وقف إجراءاتها الاستيطانية الاستعمارية المدعومة من الإدارة الأمريكية، والمخالفة لقرارات الشرعية الدولية.



وأكد أنه سيتم التوجه مجدداً إلى كل المؤسسات الدولية بما فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة، والأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف من أجل إدانة الإجراءات الإسرائيلية على الأرض، ودعوة المؤسسات الدولية لردعها وإلزامها بالقرارات الأممية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.



وقال: "إن القيادة الفلسطينية على تواصل دائم مع الأحزاب العربية للحيلولة دون تطبيع أية دولة عربية أخرى علاقاتها مع إسرائيل، قبل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية".



وأشار رأفت في هذا السياق إلى أن إسرائيل، صعدت من إجراءاتها الاستيطانية الاستعمارية في جميع أنحاء الضفة الغربية بدءاً من العاصمة الأبدية لدولة فلسطين القدس المحتلة بالإضافة إلى الإجراءات الاحتلالية في بيت لحم لتوسيع المستعمرات الاستيطانية ومصادرة أرض في طولكرم وجنين والخليل ونابلس وقلقيلية وفي كل محافظات الضفة الغربية والأغوارتحت حجة المناورات ومناطق عسكرية ويهدمون منازل وبركسات في تنفيذ عملي لخطة الضم الإسرائيلية، كما جاءت فيما يسمى بـ (صفقة القرن).



وفي نهاية تصريحه، أكد رأفت أن العمل جارٍ على حشد أبناء شعبنا، للمشاركة بأوسع نطاق في المقاومة الشعبية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية، سواء في القدس الشرقية المحتلة أو في سائر أنحاء الضفة الغربية، ومواجهة الحصارالإسرائيلي الظالم المفروض على قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنوصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) صالح رأفت، عدم إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير ماهر الأخرس، المعتقل إدارياً، والمضرب منذ 78 يوماً، وباتت حياته مهددة بالجريمة النكراء، ودعا كل الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف والمؤسسات الدولية، ممارسة الضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الأسير الأخرس.