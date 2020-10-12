طالع إجراءات وضوابط فتح المقاهي والمطاعم في قطاع غزة

قال مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية، معين أبو الخير، إنه قرار إعادة فتح المطاعم اعتباراً من اليوم، وفق ضوابط الوقاية والسلامة لمواجهة فيروس (كورونا) جاء ثمرة جهود الهيئة، بتقديم تصور للجهات الحكومية تبعه عدة اجتماعات للتعايش مع الفيروس، بهدف الخروج من الأزمة بأقل الخسائر.



وأوضح أبو الخير، وفق إذاعة (الأقصى)، أنه تم التأكيد على أن يكون فتح المطاعم يومياً في الفترة التي يسمح بها بالحركة خلال ساعات النهار، والالتزام بالإغلاق التام خلال ساعات حظر التجول اليومي من الساعة 8:00 مساء وحتى 7:00 صباحاً.



وأضاف أبو الخير: "من الإجراءات والضوابط التي تم إقرارها لإعادة تشغيل المطاعم، تحديد عدد المتواجدين بما لا يزيد عن 40% من المساحة الكلية في الأماكن التي تحتوي على كراسٍ وطاولات".



وتابع: "تحديد عدد المتواجدين بما لا يزيد عن 50% من المساحة الكلية للأماكن التي تحتوي على كراسٍ بدون طاولات، وأن تكون المساحة المتوفرة للشخص الواحد لا تقل عن 2 متر مربع من إجمالي المساحة الكلية، وإعداد سجل للزوار، وتسجيل الاسم رباعياً، ورقم الهوية، ورقم الهاتف، وعنوان السكن، وساعة الحضور والانصراف".



وأكد أبو الخير، على ضرورة توفير أدوات التعقيم الشخصية والكمامات للزبائن عن مدخل المطعم، وتوفير كمامات لجميع العاملين ومقدمي الخدمة، والالتزام بارتدائها، وإجراء عمليات تعقيم وتنظيف دورية لكافة الأدوات ومحتويات المكان، وتعيين موظف خاص لمتابعة الالتزام بمعايير وإجراءات السلامة المقرة من قبل وزارة الصحة.



وشدد أبو الخير، على ضرورة إجراء تقييم يومي لمتابعة أية أعراض مَرضية، قد تظهر على العاملين في المطاعم، ووضع يافطة تنبيه كبيرة على بوابة المطعم، بمنع دخول أي شخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تشبه الانفلونزا، ووضع لوحات تشير إلى الإرشادات الواجب اتباعها للحفاظ على السلامة العامة داخل المكان.

رام الله - دنيا الوطن