الكيلة: نسبة إصابات فئة الشباب بفيروس (كورونا) منخفضة وبعض الحالات تستحق الدراسة





وأوضحت الكيلة، وفق إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الاثنين، أنه إذا استمرت العملية التعليمية بمعدل إصابات 1-1000 فإن النظام التعليمي قادر على الاستمرار وفق البروتوكول الصحي.



وأشارت الوزيرة، إلى أن اللجنة، أوصت كذلك بالاستمرار بعدم فتح صالات الأفراح، ومنع التجمعات، ومنع إقامة صلاة الجمعة داخل المساجد بناء على الوضع الوبائي الحالي.



وبينت، أن اللجنة، اعتمدت الفحص السريع الذي يعتمد على المادة الوراثية من الفيروس، واستخدامها في المستشفيات، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الصيدليات من أجل عدم بيع المستلزمات الطبية إلا إذا كانت في حالة جيدة.



ونوهت وزيرة الصحة، إلى أن الإصابات بفيروس (كورونا) في فلسطين مسقرة، رغم وجود حالات كثيرة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على كبح هذه الحالات، باستخدام البروتوكول الصحي، وعدم وجود التجمعات.



وأشارت كيلة إلى أن نسبة إصابات فئة الشباب منخفضة، ولكن هناك حالات تستحق دراستها، والوقوف عليها، وخاصة وفيات بعض الشباب.



وبخصوص الاعتماد على تصنيف المناطق حسب الإشارة الضوئية، قالت وزيرة الصحة: إن هذا الإجراء مهم، ويتم بناء على تطورات الحالة الوبائية، وسيتم تقييمه أسبوعياً، ورفعه إلى مجلس الوزراء؛ ليقوم بتوزيعها على المحافظين مرة في الأسبوع دون نشره بشكل مباشر.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة: إن لجنة الوبائيات الوطنية، أوصت خلال اجتماعها أمس، باستمرار العملية التعليمة على نفس النمط.