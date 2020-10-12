حسين الشيخ يستعرض تطورات الوضع السياسي مع سفيرة النرويج لدى فلسطين





رام الله - دنيا الوطناستقبل عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، في مكتبه بمدينة رام الله صباح اليوم الاثنين، سفيرة مملكة النرويج لدى دولة فلسطين، السيدة تورون فيزتي.ورحب الوزير الشيخ بالسفيرة، متمنياً لها النجاح والتوفيق في مهمتها الجديدة، مؤكدًا حرص فلسطين على تعزيز واستمرار العلاقات الوثيقة مع مملكة النرويج الصديقة، وتوسيع مجالات التعاون المشترك حيال مختلف القضايا.وجرى خلال اللقاء، استعراض آخر تطورات الوضع السياسي في المنطقة، ووباء (كورونا) وتاثيره على الاقتصاد الوطني من جهة، وممارسات إسرائيل على الأرض من جهة أخرى، والمتمثلة بالتهديد المستمر بتنفيذ خطة الضم ومصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، لصالح بناء وتوسيع المستوطنات، ضاربةً بعرض الحائط كل المواثيق الدولية، وحقوق الإنسان.