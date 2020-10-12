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تفاصيل أول مكالمة هاتفية بين نتنياهو وبن زايد بعد توقيع اتفاق التطبيع

تفاصيل أول مكالمة هاتفية بين نتنياهو وبن زايد بعد توقيع اتفاق التطبيع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تفاصيل أول اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، والتي جرت اليوم الاثنين.

وقال مكتب نتنياهو: "تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبر الهاتف مع ولي عهد الإمارات محمد بن زايد، هذه هي المحادثة الأولى منذ توقيع اتفاق السلام التاريخي في البيت الأبيض".

وفي السياق، أعلن نتنياهو مصادقة حكومته على اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، الذي جرى التوقيع عليه منتصف الشهر الماضي في البيت الأبيض. 

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولي عهد الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، إلى تشجيع البلدان الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط على التطبيع مع إسرائيل.

وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير، في بيان: إن ترامب وآل نهيان، بحثا خلال مكالمة هاتفية آخر المستجدات في الشرق الأوسط، وفق وكالة (الأناضول). 

وأضاف (دير) أن ترامب، دعا ولي عهد أبوظبي؛ لتشجيع البلدان الأخرى في المنطقة على اتباع المسار نفسه الذي سارت فيه الإمارات في هذا الإطار.

وأوضح أن ترامب شكر محمد بن زايد على تهانيه، وأعرب بدوره عن تهانيه له على القيادة التي أبداها خلال مرحلة توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

وفي 15 أيلول/ سبتمبر الماضي، وقعت كل من الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، خلال احتفال جرى بالبيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقوبل اتفاقا التطبيع بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وترفض القيادة الفلسطينية، أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.

وأكد نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، أن آل نهيان هنأ ترامب في المكالمة بتعافيه هو وزجته من فيروس (كورونا).

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