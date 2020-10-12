اشتية: معدلات الإصابة بفيروس (كورونا) ثابتة ولكنها مرتفعة ونستعد للأشهر المقبلة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: إن الأسير ماهر الأخرس، يدخل في يومه الـ 78 من إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضاً لاعتقال الإداري، وسط ظروف صحية غاية في الخطورة.وأضاف اشتية، في مستهل الجلسة الحكومية الأسبوعية: "نحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن صحة الأسير الأخرس، ونطالب بالإفراج الفوري عنه".وتابع: "ندعو المجتمع الدولي للتحرك، والضغط على دولة الاحتلال؛ لوقف الإجراء العقابي وغير القانوني المتمثل بالاعتقال الإداري، الذي يعاني منه نحو 350 إلى جانب الأسير الأخرس".وتابع: "تحية للمزارعين الثابتين الصامدين على أرضهم في وجه اعتداءات المستوطنين المتواصل، وندعو الشباب لاستعادة روح التطوع، ومساعدة العائلات في قطاف زيتونها، خاصة من كانت أراضيهم في مناطق التماس".وأكمل: "معدلات الإصابة بفيروس (كورونا) ثابتة، ولكنها مرتفعة، وبدأنا نلمس التزاماً أكبر بالإجراءات الصحية، لكن الارتفاع العالمي بالإصابات مقلق، ونجهز أنفسنا للأشهر القادمة، ونتمنى السلامة، للصديق الدكتور صائب عريقات، وللدكتورة حنان عشرواي، ولكل المصابين بالفيروس".