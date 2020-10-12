قيادي فلسطيني: نحن على أبواب "فكفكة" بعض القضايا المالية ولن تزيد عن أسبوعين

أكد عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، عبد الإله الأتيرة، أن السلطة الفلسطينية على أبواب "فكفكة" في بعض القضايا المالية، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية، مقبلة على مرحلة استحقاقات مهمة للشعب الفلسطيني.



وأضاف الأتيرة، في حديث خاص لـ "دنيا الوطن": "إننا مقبلون على مرحلة استحقاقات مهمة للشعب الفلسطيني، ونحن على أبواب أن نسمع خلال الأيام القادمة، المرسوم الرئاسي الذي يدعو للانتخابات البرلمانية، وهذا الاستحقاق سيتحقق، لأنه مطلب كل الشعب الفلسطيني".



وتابع: "أعتقد أننا على أبواب مرحلة فكفكة في بعض القضايا المالية، ونناشد الكل الفلسطيني، الذي تحمل النقص المالي، ونطالبهم بالانتظار قليلاً، لأن الأمور جاهزة باتجاه الفكفكة، وهي أيام لن تزيد عن أسبوعين".



وأوضح الأتيرة، أن الفلسطينيين، لم يستعينوا بأي أطراف دولية أو عربية، ويعالجون جرحهم بيدهم، واكتفوا من عبث الأطراف الأخرى بالقضية الفلسطينية، مؤكداً على أن الفلسطينيين قادرون ويستطيعون معالجة جراحهم بعقلهم وبالمنطق الفلسطيني، وعبر وحدة الموقف الحالي، تجاه كل القضايا.

خاص دنيا الوطن - ولاء البرعي