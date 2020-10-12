نوفل: الموقف الروسي من إجراء حوار بين الفصائل ليس مرتبطاً بزيارة لفتح أو حماس

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد عبد الحفيظ نوفل، سفير دولة فلسطين في روسيا، أن روسيا دائماً ما ترحب وتسعى وتدعم حواراً فلسطينياً، لإنجاز المصالحة الفلسطينية.



وأوضح نوفل في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن المصالحة هي أحد أهم الأدوات الفلسطينية؛ لمواجهة المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن روسيا ترغب في إجراء حوار شامل بين الفصائل الفلسطينية، ولكن ذلك ليس بديلاً عن الحوارات الوطنية في فلسطين أو مصر.



وقال نوفل: "مصر منذ فترة، وهي ترعى الحوار الفلسطيني وستستمر في ذلك، وبالتالي الموقف الروسي ليس بديلاً، بالإضافة إلى أن الموقف الروسي ليس مرتبطاً بزيارة لوفد من حركة فتح أوحركة حماس".



وأضاف: "روسيا تستعد دائماً لاستضافة الحوار الفلسطيني، ولكن استضافة حوار فلسطيني روسي الآن، مرتبط بتحسن الأوضاع المناخية والصحية في العالم لمواجهة وباء (كورونا)".



وأِشار سفير فلسطين في روسيا، إلى أن الإشارة العامة في موضوع الاستضافة، لن يتم قبل نهاية العام الحالي.



وفيما يتعلق بزيارة وفد حركة حماس الأخيرة إلى موسكو، أكد نوفل أن الجانب الروسي، رحب بالوفد كالعادة، حيث كانت زيارة ثنائية، وتم إبلاغهم بأن روسيا مستعدة لاستضافة أي حوار فلسطيني، في الوقت الذي يكون الجانب الفلسطيني جاهزاً لذلك.