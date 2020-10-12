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السعودية تُسجل أدنى حصيلة إصابات بـ (كورونا) منذ أوائل أبريل

السعودية تُسجل أدنى حصيلة إصابات بـ (كورونا) منذ أوائل أبريل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية في السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل أدنى حصيلة إصابات بفيروس (كورونا) المستجد خلال الـ 24 ساعة منذ أكثر من ستة أشهر.

وقالت وزارة الصحة السعودية، في تقريرها اليومي: "أنها رصدت 323 إصابة جديدة بالوباء، ما يمثل أدنى عدد منذ السادس من نيسان/ أبريل الماضي، عندما تم تسجيل 203 إصابات"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوى في المملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية، بواقع 25 حالة وفاة، مقابل 22 وفاة في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ (كورونا) التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 339267 بما في ذلك 5043 حالة وفاة و8894 حالة نشطة منها 826 مريضاً في حالة حرجة.

وتماثل 593 مريضاً للشفاء من (كورونا) في المملكة منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 325330 شخصاً.

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