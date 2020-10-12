الاحتلال يُصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية غرب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنة (تسور هداسا) المقامة على أراضي المواطنين في قرية وادي فوكين غرب بيت لحم.



وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، بأنه بناء على مصادر إسرائيلية، صادق الاحتلال على بناء 500 وحدة استيطانية في المستوطنة المذكورة، على حساب أراضي المواطنين في قرية وادي فوكين، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا).



وأشار إلى أن هناك مخططاً احتلالياً، يستهدف محافظة بيت لحم من خلال زيادة وتيرة الاستيطان، وكان آخرها تغيير في حدود الأراضي في عرب التعامرة شرق بيت لحم، ومنع المواطنين من الدخول والمكوث في أراضيهم المحاذية لبعض المستوطنات، جنوب وشرق بيت لحم.