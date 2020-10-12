الصحة بغزة: حالتا وفاة و118 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في القطاع، مشيرة إلى أنه تم اجراء 1525 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 118 إصابة جديدة بالفيروس، إلى جانب تعافي 40 حالة جديدة، وتسجيل 2 حالة وفاة بمستشفى غزة الأوروبي.



وأعلنت الوزارة، وفاة المواطن علاء عبد الكريم السحبانى (26 عاماً) من سكان غزة، وهو مريض قلب ويعاني من مشاكل في الكلى والرئتين، ووفاة المواطن عبد الحليم محمد أبو حسين (78 عاماً) من سكان جباليا وهو مريض سرطان.



وتابعت الوزارة: "إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 4102 اصابة، منها حالات نشطة حالياً 1686 حالة، متعافون 2390 حالة، ووفيات 26".

غزة- دنيا الوطن