الأردن يُسجل رقماً قياسياً بعدد وفيات فيروس (كورونا) صباح اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

ارتفع عدد الوفيات الجديدة بفيروس (كورونا) المستجد في الأردن إلى 197، بعد أن تم تسجيل 6 وفيات جديدة صباح الاثنين، بحسب مصدر طبي.



وقال المصدر لـ (رؤيا): "إن الست وفيات، تعود لمصابين بفيروس (كورونا) من فئة كبار السن، حيث يعانون من أمراض مزمنة".



وكان عدد الوفيات في الأردن بلغ 191 حالة بالفيروس حتى مساء الأحد، وذلك منذ بدء رصد الجائحة في آذار/ مارس الماضي.