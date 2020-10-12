تيسير خالد: لا اعتراض على موسكو غير أن القاهرة أولى

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رام الله - دنيا الوطن

عقب تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي، على تصريحات تصدر عن مسؤولين في كل من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الاسلامية ( حماس ) حول الاجتماع القادم للأمناء العامين، الذي بات ضرورة ملحة، فكتب يقول: "قال قيادي رفيع في وفد حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، الذي أنهى مؤخرا زيارة لموسكو، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن روسيا رحبت باستضافة مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، دعماً للوحدة الوطنية، والشراكة السياسية، ومواجهة مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية".



وأضاف بأنه قبل بضعة أيام كذلك، قال قيادي رفيع في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، والذي كان قد أنهى بدوره زيارة للقاهرة، بأن الإخوة في مصر، جاهزون في المبدأ لتقديم التسهيلات كافة؛ لاستضافة الاجتماع القادم للأمناء العامين في القاهرة.



وختم خالد مدونته قائلاً: كثرة التصريحات غير مفيد في هذا الشأن، خاصة إذا بدت متعارضة أو متباينة، فالوضع دقيق وحساس، ويصدق فيه القول: لا اعتراض على موسكو غير أن القاهرة أولى.