السيسي يرفض المصالحة ويوجه رسالة لـ "أعداء الوطن"





وشدد السيسي على أنه لا يمكن هزيمة مصر، ما دام شعبها متكاتفاً، وبصرف النظر عن قوة الجيش.

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السسي، رفضه التصالح مع من يريد تدمير مصر، مشيراً إلى أن بلاده مستهدفة من الخارج.وقال السيسي في كلمة له: "إن بعض الأطراف تريد التصالح مع القيادة المصرية، وأكد أنه يرفض التصالح مع من يريد هدم البلاد وإيذاء الشعب المصري، على حد قوله". كما نقل موقع (CNN العربية).وطالب الشعب المصري بالحذر ومواجهة المؤامرات بالوعي، التي تهدف للنيل من استقرار الدولة، مشيراً إلى أن سقوط الدولة يعني السماح للطامعين بتحقيق أهدافهم.