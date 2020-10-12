الكويت تُسلّم ثلاثة مصريين لـ (إنتربول) بتهمة التحريض على المظاهرات ببلادهم

قالت صحيفة (قبس) الكويتية، إن جهاز أمن الدولة، سلَّم مؤخراً ثلاثة مقيمين مصريين إلى (إنتربول) بلادهم بتهمة التحريض على الفوضى والدعوة إلى التظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





ونقلت الصحيفة، عن مصادر رفيعة لم تسمها، أن هؤلاء المتهمين، أطلقوا حملة مكثَّفة مؤخراً لتحريض المصريين على الخروج عن النظام والتظاهر ضد حكومة بلادهم.





وأوضحت الصحيفة، أنه بعد اكتمال المعلومات، تشكَّلت فرقة مباحث أمن دولة، وألقت القبض عليهم في محافظة الفروانية، وبعد اكتمال التحقيقات، جرى تسليمهم إلى (إنتربول) المصري.





وأشارت المصادر، وفق الصحيفة، إلى تنسيق مكثف بين السلطات الأمنية الكويتية ونظيرتها المصرية في إطار الاتفاقيات المشتركة لتبادل المجرمين.

رام الله - دنيا الوطن