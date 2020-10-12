قيادي فلسطيني يقترح اسماً لقائمة فتح وحماس الموحدة بالانتخابات المقبلة

قدم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، مقترحاً لحركتي فتح وحماس، بشأن الدخول في الانتخابات الفلسطينية المقبلة، بقائمة موحدة للحركتين.





وقال العوض، في منشور له عبر (فيسبوك): "القائمة رقم 14 في الانتخابات، إذا خاض أطراف ومركبات الأزمة ومسببيها الانتخابات القادمة في قائمة واحدة كما يروج، أنصحهم بأن تحمل الرقم (14)".





وأشار إلى أن ذلك يعني أربعة عشر عاماً من الانقسام والعذاب والبطالة والتهميش والتمييز والاعتقال والانتهاكات والحصار والظلام، وتدهور مكانة القضية الوطنية.





رام الله - دنيا الوطن