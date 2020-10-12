الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تركزت في الخليل ونابلس

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، إثر عمليات دهم وتفتيش، وطالت عدداً من منازل المواطنين.



ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أسيد عمر عصيدة (27 عاماً)، من بلدة تل جنوب غرب المدينة، بعد دهم منزله، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



واعتقلت قوات الاحتلال، المواطن برهان نشأت حسن من قرية قصرة جنوب شرق نابلس، وقاصد عبد الناصر موسى من قرية قريوت جنوب المدينة.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صابر بسام النجار (25 عاماً) والشاب مالك عايش أبو ماريا (18 عاماً) من بلدة بيت أمر بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.



واعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين آخرين من مناطق متفرقة من محافظة الخليل، وهم محمد القط ومسامر مضيه ومالك عايش أبو هاشم، ومحمد صقر البو، ويحيى جحشن، وصهيد بدر زماعرة، ومحمد حلمي عقل.



وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.



وفي القدس المحتلة، اقتحمت آليات الاحتلال بلدة حزما وبلدة العيساوية، واندلع على إثرها مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.



واعتقلت قوات الاحتلال، الشاب مهند البحري بعد دهم وتفتيش منزله في مخيم شعفاط.



ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، وتندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.



ووفق تقرير دوري يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية، رصد ارتكاب قوات الاحتلال (1575) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.



وبلغ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس خلال سبتمبر الماضي (307) اقتحامات، ووصل عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة المقامة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (395) حاجزاً.



ورصد التقرير (94) مداهمة لمنازل تعود لفلسطينيين، واستشهاد مواطنين اثنين وجرح (66) آخرين بنيران قوات الاحتلال، واعتقال (344) مواطنا، واحتجزت (33) آخرين.



وتعتبر مناطق الخليل والقدس وبيت لحم، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (301، 289، 237) انتهاكاً على التوالي.