ترامب يوجه دعوة لولي عهد أبوظبي بشأن التطبيع مع إسرائيل

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولي عهد الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، إلى تشجيع البلدان الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط على التطبيع مع إسرائيل.



وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير، في بيان: إن ترامب وآل نهيان، بحثا خلال مكالمة هاتفية آخر المستجدات في الشرق الأوسط، وفق وكالة (الأناضول).



وأضاف (دير) أن ترامب دعا ولي عهد أبوظبي؛ لتشجيع البلدان الأخرى في المنطقة على اتباع المسار نفسه الذي سارت فيه الإمارات في هذا الإطار.



وأوضح أن ترامب شكر محمد بن زايد على تهانيه، وأعرب بدوره عن تهانيه له على القيادة التي أبداها خلال مرحلة توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.



وفي 15 أيلول/ سبتمبر الماضي، وقعت كل من الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، خلال احتفال جرى بالبيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقوبل اتفاقا التطبيع بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.



وترفض القيادة الفلسطينية، أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.



وأكد نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، أن آل نهيان هنأ ترامب في المكالمة بتعافيه هو وزجته من فيروس (كورونا).

رام الله - دنيا الوطن