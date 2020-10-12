أمراء سعوديون يُهاجمون سياسية لبنانية بسبب إيران

وعلق سطام بن خالد آل سعود بتغريدة قال فيها: "اختيارك يا مي خريش لإيران نتيجة طبيعية ومنطقية أمام حالة الفساد المالي والسياسي عند النخب السياسية المتحالفة مع حزب الله من أجل مصالحها الشخصية التي أوصلت لبنان إلى حافة الانهيار والانفجار، ستختاري إيران لأنك ستذهبي إلى تطويع السياسة إما بالسلاح أو المال الذي يأتي لكم من إيران".







وغرّد عبد الرحمن بن مساعد، قال فيها: "هذا يوم حزين لنا كسعوديين، احفظوا هذا التاريخ العاشر من أكتوبر، مي خريش اختارت ايران، ولم تختر السعودية، إخواني أعلم أن الخطب فادح ولكن بتكاتفنا سنتجاوز هذا المصاب الأليم".

رام الله - دنيا الوطنأثار اختيار السياسية اللبنانية، مي خريش، نائب رئيس التيار الوطني الحر، إيران على السعودية، تفاعلاً واسعاً بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت خريش: "عندي تجارب ومخبريني وكذا، الدولتين أنا أكيد لم أزرهم، تسألني في السياسة، بالسياسة يمكن بعد، لا أختار إيران، نعم"، حيث جاء اختيارها لإيران خلال مقابلة على صوت بيروت، كما نقل موقع (CNN) العربية.