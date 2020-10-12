(تويتر) يواصل وسم تغريدات ترامب بإشارة "ضارة أو مضللة"

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رام الله - دنيا الوطن

وسمت شركة (تويتر) تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكد فيها أنه محصن ضد فيروس (كورونا)، معتبرة أنه انتهك قواعد الشركة، بنشر معلومات مضللة، وربما ضارة تتعلق بالوباء.



وأشارت إلى أن ترامب نشر تغريدة كتب فيها: "أطباء البيت الأبيض، أعلنوا أمس قراراً نهائياً بشأن الفيروس، وهذا يعني أنه لا يمكن أن أكون ناقلاً أو مستقبلاً للفيروس"، وفق وكالة (وفا).



وليست هذه المرة الأولى، التي تسم فيها الشركة تغريدات للرئيس الأميركي، ووجهت تحذيراً له على تغريدة أخرى نشرها الأسبوع الماضي.



وكتب ترامب حينها: "موسم الانفلونزا على الأبواب! كثيرون يموتون بسبب الانفلونزا كل عام، في بعض الأحيان أكثر من 100 ألف، على الرغم من توفر اللقاح، هل ستغلقون بلادنا؟ لا، تعلمنا كيف نتعايش مع الإنفلونزا، تماماً كما نتعلم التعايش مع (كوفيد)، الذي يكون لدى معظم السكان أقل فتكاً بكثير.