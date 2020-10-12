نقيب المعلمين: تطمينات من وزارة المالية بقرب انتهاء أزمة الرواتب الشهر المقبل

قال الأمين العام لاتحاد المعلمين، سائد ارزيقات: إن وزارة المالية قدمت للاتحاد تطمينات بقرب انتهاء الأزمة المالية في بداية الشهر المقبل، مشيراً إلى أنه في حال استلام المقاصة، سيتم صرف المستحقات دفعة واحدة.



وأوضح ارزيقات، لإذاعة (رابعة) المحلية، أن هناك تفاوضاً مابين الحكومة والبنوك للاقتراض منها مبلغ بقيمة 140 مليون دولار؛ لتوفير مايمكن توفيره من الراتب خلال الأيام المقبلة.



وأضاف ارزيقات: "الجميع يعي الحالة الاقتصادية الصعبة التي نعيشها، ولكن مطلوب الصبر، وإعطاء الحكومة والقياده الفلسطينية فرصة".



وتابع: "نتواصل مع جميع الجهات المعنية؛ لتعزيز صمود المعلمين، فقمنا بالتواصل مع سلطة الطاقة، والتعميم على المجالس المحلية، وشركات الكهرباء من أجل أن يكون هناك رصيد بالدين للموظفين، ومع الاتصالات من أجل عدم قطع خطوط النفاذ، كما تواصلنا مع الجامعات، ونحن نقوم بكل جهد من أجل تعزيز صمود الموظفين".

رام الله - دنيا الوطن