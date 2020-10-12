شؤون فلسطينية

نقيب المعلمين: تطمينات من وزارة المالية بقرب انتهاء أزمة الرواتب الشهر المقبل

نقيب المعلمين: تطمينات من وزارة المالية بقرب انتهاء أزمة الرواتب الشهر المقبل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لاتحاد المعلمين، سائد ارزيقات: إن وزارة المالية قدمت للاتحاد تطمينات بقرب انتهاء الأزمة المالية في بداية الشهر المقبل، مشيراً إلى أنه في حال استلام المقاصة، سيتم صرف المستحقات دفعة واحدة.

وأوضح ارزيقات، لإذاعة (رابعة) المحلية، أن هناك تفاوضاً مابين الحكومة والبنوك للاقتراض منها مبلغ بقيمة 140 مليون دولار؛ لتوفير مايمكن توفيره من الراتب خلال الأيام المقبلة.

وأضاف ارزيقات: "الجميع يعي الحالة الاقتصادية الصعبة التي نعيشها، ولكن مطلوب الصبر، وإعطاء الحكومة والقياده الفلسطينية فرصة". 

وتابع: "نتواصل مع جميع الجهات المعنية؛ لتعزيز صمود المعلمين، فقمنا بالتواصل مع سلطة الطاقة، والتعميم على المجالس المحلية، وشركات الكهرباء من أجل أن يكون هناك رصيد بالدين للموظفين، ومع الاتصالات من أجل عدم قطع خطوط النفاذ، كما تواصلنا مع الجامعات، ونحن نقوم بكل جهد من أجل تعزيز صمود الموظفين".

أخبار ذات صلة

بعد هجومه على قيادتهم.. أمير سعودي يوجه رسالة للشعب الفلسطيني

بعد هجومه على قيادتهم.. أمير سعودي يوجه رسالة للشعب الفلسطيني

الاحتلال يُصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية غرب بيت لحم

الاحتلال يُصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية غرب بيت لحم

الصحة بغزة: حالتا وفاة و118 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: حالتا وفاة و118 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

تيسير خالد: لا اعتراض على موسكو غير أن القاهرة أولى

تيسير خالد: لا اعتراض على موسكو غير أن القاهرة أولى

قيادي فلسطيني يقترح اسماً لقائمة فتح وحماس الموحدة بالانتخابات المقبلة

قيادي فلسطيني يقترح اسماً لقائمة فتح وحماس الموحدة بالانتخابات المقبلة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تركزت في الخليل ونابلس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تركزت في الخليل ونابلس

أحمد داوود أوغلو: أردوغان وعائلته أكبر مصيبة حلت على تركيا

أحمد داوود أوغلو: أردوغان وعائلته أكبر مصيبة حلت على تركيا

الدولار يواصل انهياره أمام الشيكل الإسرائيلي

الدولار يواصل انهياره أمام الشيكل الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية غرب بيت لحم

الاحتلال يُصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية غرب بيت لحم

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تركزت في الخليل ونابلس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تركزت في الخليل ونابلس

الدولار يواصل انهياره أمام الشيكل الإسرائيلي

الدولار يواصل انهياره أمام الشيكل الإسرائيلي

الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى نهاية الأسبوع الجاري

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى نهاية الأسبوع الجاري

برعاية وزير الحكم المحلي.. توقيع مذكرة تفاهم بين بلدية أريحا وشركة بوابة أريحا

برعاية وزير الحكم المحلي.. توقيع مذكرة تفاهم بين بلدية أريحا وشركة بوابة أريحا

وزارة الثقافة تناقش خطتها القطاعية مع الاتحادات والنقابات الشريكة

وزارة الثقافة تناقش خطتها القطاعية مع الاتحادات والنقابات الشريكة

نادي الأسير الفلسطيني يلتقي وزير العمل ويبحث معه عدة مواضيع

نادي الأسير الفلسطيني يلتقي وزير العمل ويبحث معه عدة مواضيع

منوعات

التونسية نرمين صفر عارية في الجاكوزي: &#34;بجمع افكاري&#34;

التونسية نرمين صفر عارية في الجاكوزي: "بجمع افكاري"

ٍشاهد.. شمس الكويتية: &#34;الذي يضرب الانثى هذا خنثى&#34;

ٍشاهد.. شمس الكويتية: "الذي يضرب الانثى هذا خنثى"

صور: لاميتا فرنجية بإطلاله جريئة في البانيو: &#34;احتفل بجسدي وأنوثتي&#34;

صور: لاميتا فرنجية بإطلاله جريئة في البانيو: "احتفل بجسدي وأنوثتي"

فنان مصري شهير يعلن عن إصابته بفيروس (كورونا)

فنان مصري شهير يعلن عن إصابته بفيروس (كورونا)

نانسي عجرم وشقيقتها نادين تخطفان الإنظار بصور جديدة..والجمهور يسأل عن سبب خلافهما

نانسي عجرم وشقيقتها نادين تخطفان الإنظار بصور جديدة..والجمهور يسأل عن سبب خلافهما

التحقيق مع الفنانة هيا الشعيبي بسبب فيديو إباحي..وشقيقها: &#34;شر البلية ما يضحك&#34;

التحقيق مع الفنانة هيا الشعيبي بسبب فيديو إباحي..وشقيقها: "شر البلية ما يضحك"

الحضري والنساء: يخاف من زوجته ولم يتزوج غادة عبدالرازق و&#34;كله بالأدب&#34; مع المكسيكية

الحضري والنساء: يخاف من زوجته ولم يتزوج غادة عبدالرازق و"كله بالأدب" مع المكسيكية

شاهد: القصة الكاملة لخلاف أحمد السقا وتامر حسني بسبب (بوستر)

شاهد: القصة الكاملة لخلاف أحمد السقا وتامر حسني بسبب (بوستر)

شاهد: رد فعل تامر حسني تجاه معجب حاول الاقتراب من زوجته

شاهد: رد فعل تامر حسني تجاه معجب حاول الاقتراب من زوجته

شاهد: الطفل الغزي زين أبو دقة يطلق أغنية (فلسطيني أنا)

شاهد: الطفل الغزي زين أبو دقة يطلق أغنية (فلسطيني أنا)

عربي

الكويت تُسلّم ثلاثة مصريين لـ (إنتربول) بتهمة التحريض على المظاهرات ببلادهم

الكويت تُسلّم ثلاثة مصريين لـ (إنتربول) بتهمة التحريض على المظاهرات ببلادهم

أمراء سعوديون يُهاجمون سياسية لبنانية بسبب إيران

أمراء سعوديون يُهاجمون سياسية لبنانية بسبب إيران

جدل في مصر.. تداول فيديو لكنيسة تستخدم أطفالًا لتمثيل مشهد ذبح الأقباط في ليبيا

جدل في مصر.. تداول فيديو لكنيسة تستخدم أطفالًا لتمثيل مشهد ذبح الأقباط في ليبيا

شيخ الأزهر: وصف المسلمين بالإرهابيين خدعة ابتلعها الكثيرون

شيخ الأزهر: وصف المسلمين بالإرهابيين خدعة ابتلعها الكثيرون