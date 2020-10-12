ترامب أراد تمزيق قميصه عند الخروج من المستشفى ليكشف مفاجأة أسفله





وأوضحت الصحيفة، أن ترامب فكر في فتح قميصه بقوة، كاشفا عن قميص مزين بشعار "سوبرمان" أسفله، ولكنه في النهاية قرر ترامب العدول عن تنفيذ الفكرة، دون ذكر أسباب.



ويذكر أن ترامب خلال إقامته في المستشفى للعلاج من عدوى فيروس (كورونا) المستجد، قرر الخروج بسيارة الرئاسة والتجول بجوار المستشفى لإلقاء التحية على أنصاره.

رام الله - دنيا الوطنكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ينتوي تنفيذ فكرة تم وصفها بـ"الجنونية" عند خروجه من المستشفى، التي كان يتلقى فيها العلاج من فيروس (كورونا) المستجد.وقالت صحيفة (نيويورك تايمز): "أجرى ترامب خلال إقامته في مستشفى (والتر ريد) العسكري، العديد من المكالمات مع أفراد من إدراته، مقترحاً الظهور في بادئ الأمر بمظهر الضعيف جسدياً أمام الجمهور، قبل أن يقوم بخطة تمزيق القميص"، كما نقل موقع (سبوتنيك نيوز).