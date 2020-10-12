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أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية منذ اختفائه الغامض قبل أشهر

أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية منذ اختفائه الغامض قبل أشهر
كيم جون أون
رام الله - دنيا الوطن
حضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، احتفالاً واسع النطاق، يوم الأحد، في ذكرى مرور 75 على إنشاء حزب العمال الحاكم، حيث شاهد عشرات الآلاف من الراقصين والرياضيين والفنانين.

ونشرت صحيفة الحزب، (رودونج سينمون)، اليوم الاثنين، صورة للزعيم الشمالي، وقد أحاط به كبار مساعديه، وهو يلوح للجماهير، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك). 

وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية، إن كيم قوبل بهتافات صاخبة، عندما دخل يوم الأحد لحضور حفل الألعاب الجماعية والأداء الفني.

وجاء هذا الحفل بعد يوم من عرض عسكري ليلي غير مسبوق، استعرضت فيه كوريا الشمالية مجموعة كبيرة بشكل غير عادي من الأسلحة الجديدة.

ونظم حفل الألعاب الجماعية هذا العام، على الرغم من القيود الصارمة المفروضة على الحدود، وإجراءات العزل الصحي
 المفروضة لمنع تفشي فيروس (كورونا).

ويقول محللون،: إن "ذلك سيكون مدمراً للدولة المعزولة اقتصادياً وسياسياً، والتي لم تعلن بعد أي حالات إصابة مؤكدة بـ (كوفيد- 19)، وفق (رويترز).

ولم يكن كيم، والوفد الرسمي المرافق له، يضعون كمامات في الصورة التي نشرتها صحيفة "رودونج سينمون" لحفل الأحد.

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