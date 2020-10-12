بريد هيلاري: واشنطن عارضت دخول "درع الجزيرة" للبحرين









واعتبر مراقبون، أن قضية رسائل البريد الإلكتروني، كانت بالغة الأهمية في انتخابات الرئاسة الأخيرة، حيث ألقت بظلالها على خسارة كلينتون لصالح ترامب، الذي قال مراراً خلال حملته الانتخابية: إنه إذا انتخب فسوف يحاكم كلينتون، لكنه بعد الانتخابات، أفاد بأنه غير مهتم بمتابعة التحقيقات.



وجاء في البريد الإلكتروني، أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، أكد لكلينتون أن الأمر شأن خليجي داخلي.



وأكد عبد الله بن زايد على أن إرسال قوات سعودية إماراتية إلى البحرين، جاء بناء على طلب حكومة البحرين، والهدف هو استعادة النظام.



وأضاف أن ملك البحرين مدّ يده للصلح منذ فترة طويلة جداً، وأن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، لن تقف مكتوفة الأيدي، بينما يأخذ آخرون البحرين رهينة، مشدداً على أن الأمر "شأن خليجي داخلي".



وتكرر ذات الأمر مع السفير السعودي في واشنطن آنذاك، عادل الجبير، حيث طلبت كلينتون توضيحات من السفير الذي أعلمها بأن قوات "درع الجزيرة" أصبحت بالفعل فوق الجسر الذي يربط السعودية بالبحرين.



وأعلن الرئيس الأميركي هذا الشهر على تويتر رفع السرية عن رسائل هيلاري، حيث كتب على تويتر: "لقد أذنت برفع السرية تماما عن جميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأميركي، خدعة روسيا. وبالمثل، فضيحة البريد الإلكتروني الخاص بـهيلاري كلينتون. لا تنقيح". وذكر كومي في رسالة بعثها إلى عدد من رؤساء اللجان الجمهوريين بمجلس النواب، إن مكتب التحقيقات على علم بوجود رسائل بريد إلكتروني، يبدو أنها وثيقة الصلة بالتحقيق، وقد أعطيت موافقتي لكي يتخذ المكتب إجراءات تحقيق مناسبة للسماح للمحققين بفحص هذه الرسائل الإلكترونية، وتحديد ما إذا كانت تتضمن معلومات سرية.واعتبر مراقبون، أن قضية رسائل البريد الإلكتروني، كانت بالغة الأهمية في انتخابات الرئاسة الأخيرة، حيث ألقت بظلالها على خسارة كلينتون لصالح ترامب، الذي قال مراراً خلال حملته الانتخابية: إنه إذا انتخب فسوف يحاكم كلينتون، لكنه بعد الانتخابات، أفاد بأنه غير مهتم بمتابعة التحقيقات.وجاء في البريد الإلكتروني، أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، أكد لكلينتون أن الأمر شأن خليجي داخلي.

رام الله - دنيا الوطنكشف بريد إلكتروني لوزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، أن الولايات المتحدة، عارضت دخول قوات "درع الجزيرة" للبحرين عام 2011 لحفظ النظام.وجاء في البريد" أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، أكد لكلينتون أن الأمر شأن خليجي داخلي، وأن إرسال قوات سعودية إماراتية إلى البحرين، جاء بناء على طلب حكومة البحرين، والهدف هو استعادة النظام، وأن ملك البحرين مدّ يده للصلح منذ فترة طويلة جداً". كما نقل موقع (سكاي نيوز).وأضاف بن زايد" أن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لن تقف مكتوفة الأيدي، بينما يأخذ آخرون البحرين رهينة، مشدداً على أن الأمر شأن خليجي داخلي".وطلبت كلينتون توضيحات من السفير، الذي أعلمها بأن قوات درع الجزيرة، أصبحت بالفعل فوق الجسر الذي يربط السعودية بالبحرين.وأعلن الرئيس الأميركي هذا الشهر على (تويتر) رفع السرية عن رسائل هيلاري، حيث كتب على (تويتر): لقد أذنت برفع السرية تماماً عن جميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأميركي، خدعة روسيا، وبالمثل، فضيحة البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون.واستخدمت كلينتون، المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016، خادماً خاصاً لبريدها الإلكتروني، بمنزلها في نيويورك، للتعامل مع رسائل وزارة الخارجية.وتتعلق القضية بتعامل كلينتون مع رسائل البريد الإلكتروني الحكومية، عندما كانت وزيرة للخارجية في الفترة من 2009 إلى 2013.وسلّمت ما يربو على 55 ألف رسالة لمسؤولين أميركيين، يحققون في الأمر، لكنها لم تسلم 30 ألف رسالة أخرى، قالت إنها شخصية ولا تتعلق بالعمل.واتخذت وزارة الخارجية، وإدارة الأرشيف الوطنية في العام 2016 خطوات لاستعادة رسائل البريد الإلكتروني، لكنهما لم تطلبا من وزير العدل، القيام بتحرك لفرض ذلك، فيما رفعت جماعتان محافظتان دعاوى قانونية لإجبارهما على ذلك.وحصل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، على مذكرة للبدء في مراجعة أعداد هائلة من الرسائل التي تم العثور عليها في جهاز محمول، يعود لأحد كبار مساعدي كلينتون، هما عابدين، وزوجها أنتوني وينر.وقالت صحيفة (وول ستريت جورنال) وقتها: "إن عدد الرسائل يصل لنحو 650 ألف رسالة، لكن من المستبعد أن تكون جميعها ذات صلة بالتحقيق حول كلينتون".وجاء هذا بعد أن كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، بأنه سيحقق في مزيد من الرسائل المتعلقة بكلينتون لتحديد مدى تضمنها معلومات سرية، بالإضافة إلى مراجعة التحقيق الذي انتهى في تموز/ يوليو 2016.