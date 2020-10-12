حكومة الاحتلال تدرس خطة الخروج التدريجي من حالة الإغلاق

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رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن المشاورات الوزارية حول احتمال البدء في رفع الإغلاق تدريجياً في إسرائيل، تستمر اليوم الاثنين.



وأوضحت القناة، أن حصيلة وفيات فيروس (كورونا) في إسرائيل تقارب الألفين، مشيرةً إلى أنه منذ مطلع الشهر الجاري، تسارعت وتيرة الوفيات، إذ بلغ معدل عددها نحو 35 يومياً.



وأوضحت الوزارة، أن "عدد مرضى فيروس كورونا، بلغ صباح اليوم 51,698 وتم تسجيل 1983 حالة وفاة، حيث أنه من مجمل الإصابات، هناك 823 وصفت حالتهم بالخطيرة، فيما لا يزال 224 منهم مربوطين بجهاز التنفس الاصطناعي، فيما تماثل 238,145 للشفاء.



وأشارت إلى أنه تم إجراء نحو 23 ألف فحص، حيث اكتشفت 1609 حالات إصابة جديدة أي 7.7% من الخاضعين للفحص.