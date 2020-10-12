إسرائيل تكشف تفاصيل زيارة سرية لضباط مغاربة لتل أبيب

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل زيارة سرية لضباط شرطة من المغرب إلى إسرائيل، واتفاقهم مع نظرائهم الإسرائيليين على ترحيل مجرمين فارين، كما تم الاتفاق على التعاون المشترك.



وقالت القناة الإسرائيلية الـ 12، إن الضباط المغاربة، زاروا إسرائيل خلال الأشهر الماضية، واتفقوا مع الإسرائيليين على ترحيل المجرمين الفارين، غولان أبيتان، وتشيكو (موشيه) بيت عادة، من المغرب إلى إسرائيل عبر إسبانيا.



وحسب القناة، فإن السبب في نقل أبيتان وبيت عادة إلى إسرائيل عبر إسبانيا، هو أنه لا توجد علاقة دبلوماسية رسمية معلنة بين إسرائيل والمغرب، وسيتم نقلهما عبر دولة ثالثة في ظل إجراءات أمنية مشددة من قبل الشرطة، ودائرة السجون الإسرائيلية.



وقالت القناة الإسرائيلية، إن الوفد الأمني المغربي رفيع المستوى مكث في إسرائيل لمدة أسبوع في فندق وسط البلاد، وبعد عقد عدة اجتماعات مع كبار ضباط الشرطة الإسرائيلية، تم الاتفاق على سلسلة من التعاون المشترك.



وتم اعتقال أبيتان في المغرب قبل نحو عام ونصف العام بناء على معلومات نقلتها الشرطة الإسرائيلية إلى المباحث المغربية، التي اعتقلت أبيتان في كنيس يهودي بالدار البيضاء، عندما جاء للصلاة هناك مع أولاده.