الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنين من محافظة الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها.



فقد اعتقلت تلك القوات، صابر بسام النجار (25 عاماً)، والشاب مالك عايش أبو ماريا (18 عاماً) من بلدة بيت امر شمال الخليل، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما، كما نقلت الوكالة الرسمية (وفا).



وأوقفت قوات الاحتلال، مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم، كما نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي سعير وحلحول.