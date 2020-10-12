برعاية وزير الحكم المحلي.. توقيع مذكرة تفاهم بين بلدية أريحا وشركة بوابة أريحا

وأعرب غروف عن سعادته لتوقيع هذه المذكرة التي من شأنها الحفاظ على المكانة التاريخية للمدينة والارتقاء بها من خلال تنفيذ مثل هذا المشروع التطويري والحيوي.





وبوابة أريحا مشروع تطوير عقاري متكامل، يتضمن تطوير مرافق سياحية وترفيهية متنوعة، ويشمل بناء فلل سكنية وفنادق ومنتجعات، ومدينة ألعاب مائية ضخمة تقع على مساحة 101 دونم، ومجمع تجاري وغيرها من المرافق والمشاريع السياحية والترفيهية.

وجرى توقيع المذكرة في مقر الوزارة بمدينة البيرة، بحضور محافظ أريحا والاغوار جهاد أبو العسل، والوكيل المساعد لشؤون المديريات عبد الكريم سدر، ومدير عام بوابة اريحا وليد فتيحة، وتتضمن المذكرة عدداً من البنود المتعلقة بالواجبات المترتبة على الشركة تجاه البلدية وبما يحقق المنفعة المتبادلة، إلى جانب الاتفاق على آلية تسليم المشروع على مراحل عند انجازه على أن تقوم البلدية باستلام المشروع واعتباره جزء لا يتجزأ من المدينة واحد ضواحيها، وتقدم الخدمات لها كباقي المدينة.وبارك الصالح هذا الاتفاق الذي يشكل النواة الأساس لانطلاق المشروع بناءً على التفاهم المشترك بين جميع الأطراف ذات العلاقة، مشيراً إلى أن الوزارة داعمة دوماً للهيئات المحلية وتعمل على تشجيع إقامة الشراكات مع القطاع الخاص في سبيل انجاز مشاريع تطويرية تنموية استراتيجية تحقق المنفعة العامة.من جانبه، أشاد أبو العسل بالجهود التي بذلت، من أجل البدء بتنفيذ المشروع على أساس واضح وبما يخدم مصلحة المدينة.وشكر العكر وزارة الحكم المحلي على دعمها وتشجيعها للاستثمار المحلي في مدينة اريحا، ومباركتها للاتفاقية الاستراتيجية بين الجانبين، لتوفير خدمات للمستثمرين وسكان البوابة، مشيراً الى أهمية الاستثمار العقاري في المشاريع السياحية من اجل دعم قطاع الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز القطاعات الأخرى، ومساهمته في تشغيل الايدي العاملة وتقليل نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني، مشيداً بالتعاون مع بلدية اريحا والتي تعمل على تقديم العديد من الخدمات للمواطنين في المدينة.