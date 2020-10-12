نادي الأسير الفلسطيني يلتقي وزير العمل ويبحث معه عدة مواضيع



وحضر اللقاء من نادي الأسير، قدورة فارس، رئيس مجلس الإدارة والاخوة امجد النجار مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام ورائد عامر مدير دائرة العلاقات الدولية وعبد الله زغاري مدير عام كلية الشهيد أبو جهاد وعبد العال العناني مدير عام النادي

وشارك في الاجتماع من وزارة العمل الوكيل المساعد لسياسات قطاع العمل عبد الكريم دراغمة ومدير عام الشؤون الإدارية منيف الريماوي.



بدوره رحب وزير العمل بوفد نادي الأسير الفلسطيني مؤكدا على ان قضية الاسرى في سجون الاحتلال تحتل الاولويه لدى الحكومة الفلسطينية ومرحبا بكافة أوجه التعاون مستقبلا مع نادي الأسير الفلسطيني بما يمكن ان يخدم قضيتهم ومؤكدا ان وزارة العمل تتابع الكثير من القضايا والتي من الممكن التعاون فيها ومنها مجال التدريب المهني ومجالات أخرى.



وقدم فارس الشكر لوزير العمل على هذا اللقاء الهام الذي يأتي في ظل هجمة أمريكية إسرائيلية على ملف الاسرى بكافة جوانبه ويحتاج الى تضافر كل الجهود من اجل صد الهجمة المسعورة بحق الحركة الاسيرة.



وشرح فارس عدة قضايا تخص ملف الاسرى وخاصة مجال التدريب المهني واستعداد نادي الأسير للتعاون في كافة المجالات التي ممكن ان تخدم الاسرى وعائلاتهم والأسرى المحررين.



وأوضح امجد النجار مدير العلاقات العامة والاعلام ان نادي الأسير على مدار السنوات الماضية تابع مئات الملفات للأسرى العمال ( أسرى لقمة العيش او ممن كانوا يتم اعتقالهم اثناء توجههم للصلاه في الأقصى وكانت هذه الخطوة لها من الأثر الإيجابي على الاخوة العمال الذين يعيشون ظروفا صعبة.



وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تنفيذ عدة قضايا ممكن ان تخدم قطاع الاسرى على ان يتم عقد لقاء لبحث مجال التعاون في مجال التدريب المهني وتقديم كل مايلزم لما يوفر الدعم والاسناد للأسرى.









وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تنفيذ عدة قضايا ممكن ان تخدم قطاع الاسرى على ان يتم عقد لقاء لبحث مجال التعاون في مجال التدريب المهني وتقديم كل مايلزم لما يوفر الدعم والاسناد للأسرى.

رام الله - دنيا الوطنالتقى وفد من نادي الأسير الفلسطيني، وزير العمل الدكتور نصري أبو جيش في مكتبه وذلك لبحث العديد من القضايا التي ممكن أن تخدم الأسرى.