شؤون فلسطينية

جنين: قرار برفع الإغلاق عن بلدة رمانة بدءاً من اليوم

جنين: قرار برفع الإغلاق عن بلدة رمانة بدءاً من اليوم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، رفع الإغلاق عن بلدة رمانة.

وقالت المحافظة في تصريح نشرته على صفحتها عبر (فيسبوك): إنه بعد تقييم الحالة الوبائية في قرية رمانة، وتراجع وتيرة الإصابة بفيروس (كورونا)، فقد تقرر رفع الإغلاق عن القرية ابتداءً من صباح يوم غد الاثنين 2020/10/12.

وأكدت على ضرورة الامتناع عن إقامة المناسبات والأعراس والتزام المصابين والمخالطين بالحجر المنزلي.

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