"الخارجية": لا وفيات أو إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية





وبذلك يستقر عدد حالات الوفاة بالفيروس في صفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج، عند 266، فيما بقي عدد الإصابات 6435، وفق تقرير الوزارة الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وأشار فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء، إلى مغادرة دفعة جديدة من الطلبة والمواطنين إلى كل من مصر الشقيقة وفرانكفورت، للالتحاق بدراستهم وأسرهم وأعمالهم.





رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين، بعدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، يوم الأحد، في صفوف جالياتنا حول العالم.