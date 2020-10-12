"التعليم" تفتتح العام الدراسي الجديد لمرحلة الثانوية العامة بمديرية شمال غزة

رام الله - دنيا الوطنافتتحت وزارة التربية والتعليم العالي، العام الدراسي الجديد لمرحلة الثانوية العامة بمحافظات قطاع غزة انطلاقاً من مديرية شمال غزة، وذلك ضمن المرحلة الأولى لخطة العودة الآمنة للمدراس.وتفقد وفد حكومي ووزاري رفيع المستوى انطلاق المسيرة التعليمية بمدرسة عوني الحرتاني الثانوية للبنات، حيث التقى الوفد الطلبة والهيئات التدريسية، وتابع الحصص الصفية، والإجراءات في المدارس من حيث استقبال الطلاب وبدء عملية التدريس وتنفيذ تعليمات الوقاية والسلامة المتبعة.وضم الوفد رئيس متابعة العمل الحكومي،د. محمد عوض، ووكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت، والوكيل المساعد للتعليم العالي الدكتور أيمن اليازوري، ورئيس المكتب الإعلامي الحكومي الأستاذ سلامة معروف، ورئيس بلدية بيت لاهيا م. علاء العطار، حيث كان في استقبالهم مدير التربية والتعليم أ. أشرف حرز الله، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، وعدد من المسؤولين التربويين وممثلين عن المجتمع المحلي، وممثلي القوى الوطنية والإسلامية، ومجالس أولياء الأمور.وجرى عقد مؤتمر صحفي ضمن الجولة، وخلال المؤتمر قدّم الدكتور عوض التحية لشعبنا ولطلبة الثانوية العامة بالعودة للمدارس، متمنياً للطلبة التوفيق والنجاح والتميز في بناء الوطن، كما قدّم التحية لوزارة التعليم والهيئات التدريسية وشعبنا بافتتاح المدارس.وأكد الدكتور عوض أن الانتقال لتدريس المراحل التعليمية الأخرى مرهون بمدى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، لافتاً إلى أن نجاحنا في مواجهة فيروس (كورونا) يتطلب جهود الجميع من مجتمع محلي وفصائل ومؤسسات ووزارات وهناك دور مهم للمواطن والطالب الفلسطيني.وأوضح أن غزة التي ضربت نماذج مشرفة في تحدي الاحتلال والعدوان والحصار قادرة على التحدي في مواجهة (كورونا) وتحقيق النجاحات المميزة.من جهته هنأ الدكتور ثابت الطلبة والمجتمع بعودة الدراسة وقال: بدأنا العملية التدريسية وفق عدة مراحل، المرحلة الأولى هي للثانوية العامة، وسنُقيم الأمور وفق عدة مؤشرات فإذا كانت الأمور تسير بشكل جيد سننتقل بعدها إلى تدريس المراحل الدراسة الثانية.وأكد أن التزام الطلبة بإجراءات الوقاية والسلامة أمر مهم لنجاح عملنا في الثانوية العامة وعودة التدريس للمراحل التعليمية الأخرى.وتطرق ثابت إلى أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة في العودة الآمنة للمدارس من خلال البروتوكول الصحي ودليل العمل في المدارس في ظل (كورونا)، حيث يهدف ذلك بشكل رئيسي إلى إرشاد وتوجيه الطواقم العاملة والطلبة بالإجراءات الصحية والوقائية التي يجب اتباعها من أجل الحفاظ على صحتهم ووقايتهم من فايروس (كورونا) ، وتوفير بيئة وجو تعليمي تربوي وصحي آمن في المدارس.ونوه أن إلى الوزارة قامت بجهود كبير في تنظيف وتطهير المدارس وتوزيع ونشر البوسترات الإرشادية في المدارس وعبر التواصل الاجتماعي، وإتاحة المجال لأولياء الأمور للمتابعة ضمن الشراكة بين المدارس والمجتمع.ولفت إلى أـن العمل في المدارس سيكون بشكل جزئي بهدف الحفاظ على التباعد الاجتماعي حيث سيكون لدينا في الفصل من 20 إلى 25 طالباً فقط، والدوام سيكون 3 أيام في الأسبوع للشعبة الأولى و3 أيام للشعبة الثانية، ويوم الإجازة للطلبة لن يكون استراحة بل سيتم منحهم تكليفات وواجبات لدعم وإسناد تعليمهم الوجاهي.وشدد الدكتور ثابت أن الوزارة ستقوم بالاستثمار الأمثل للتعليم الوجاهي ومساندته بالتعليم عن بُعد، حيث سيتم التركيز في التدريس على المعارف والمهارات الأساسية.وستواصل الوزارة تفعيل التعليم عن بُعد لدعم التعليم الوجاهي ومن طرق التعليم عن بُعد التي تتبعها الوزارة: إذاعة صوت التربية والتعليم، بوابة روافد التعليمية، وبطاقات التعلم الذاتي، والصفوف الافتراضية، كما ستطلق الوزارة قناة رقمية قريباً.وأكد الدكتور ثابت أن التعليم الوجاهي خلال العام الدراسي هو الأساس للتقدم في الامتحان مع التأكيد على أن التعليم عن بُعد هو مساند وداعم للجهود.ودعا وكيل الوزارة الطلبة إلى الالتزام بتعليمات وتوجيهات السلامة والوقاية من فايروس كورونا و أن يكونوا سفراء في نقل رسالة التوعية للمجتمع.بدوره، رحب أ. حرز الله بالوفد الزائر، مثمناً حرصهم واهتمامهم الكبير على سير وانتظام العملية التعليمية، مستعرضاً أمامهم الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المديرية لضمان انطلاق المرحلة الأولى من العام الدراسي الجديد، في ظل جائحة "كورونا".وتمنى أ. حرز الله التوفيق والنجاح للطلبة، داعياً إياهم إلى مزيد من الجد والاجتهاد، إلى جانب الالتزام التام بإجراءات السلامة والوقاية.