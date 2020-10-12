لجنة الوبائيات:إصابة 1164 طالباً و560 آخرين من الكادر التربوي بـ(كورونا) منذ بدء الدراسة بالضفة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

عقدت الجنة الوبائية الوطنية، يوم الأحد، اجتماعها التاسع عشر، عبر تطبيق التراسل عن بعد، برئاسة وزيرة الصحة د. مي الكيلة.



وأوصت اللجنة بعدم فتح صالات الأفراح ومنع التجمعات، وكذلك منع إقامة صلاة الجمعة داخل المساجد، وذلك بناءً على الوضع الوبائي الحالي.



وعرضت وزيرة الصحة على اللجنة آخر المستجدات بخصوص الترتيب لحجز حصة من طعم (كوفيد-19)، حيث تم تشكيل لجنة وطنية خاصة بالطعم برئاسة وزارة الصحة.



وأوصت اللجنة بالإبقاء على الوضع في المدارس على ما هو عليه، حيث تم تسجيل 1164 إصابة بفيروس (كورونا) في صفوف الطلبة، و560 إصابة في صفوف الكادر التربوي في 429 مدرسة، بالضفة الغربية.



وأوصت اللجنة كذلك باعتماد تقسم المناطق الموبوءة بناء على المحافظات، وذلك بسبب المعيقات التي تواجه تصنيف المناطق، وخصوصاً المناطق المصنفة (ج).



وأوصت اللجنة باعتماد الفحص Antigen Rapid Test في المستشفيات لعزل المرضى المصابين، وزيادة الرقابة على الصيدليات والمستلزمات الطبية من اجل سحب الفحوصات غير المرخصة من قبل وزارة الصحة، إضافة إلى تشديد الرقابة من قبل الامن والمجتمع المحلي لتنفيذ اجراءات الوقاية، والتركيز على التثقيف الصحي لزيادة وعي المواطنين بخطورة الوضع القادم خاصة في فصل الشتاء.