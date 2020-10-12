ملادينوف: تسليم 14000 مسحة إضافية لقطاع غزة





وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن الأمم المتحدة تواصل المساعدة من خلال توفير إمدادات (كوفيد-19)، المهمة إلى غزة.





وأضاف: "اليوم تم تسليم 14000 مسحة إضافية من قبل منظمة الصحة العالمية".









رام الله - دنيا الوطنقال مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إنه تم تسليم قطاع غزة، 14000 مسحة، لفحص مرض (كوفيد-19)، الذي يسببه فيروس (كورونا) المستجد.