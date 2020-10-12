حماس: نتمنى الشفاء العاجل لعريقات وعشراوي

وأضافت: "نتمنى الشفاء العاجل للدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد إصابتها بفيروس (كورونا) كما وندعوه عز وجل أن يحفظها وأن يجمع لها بين الاجر والعافية.



