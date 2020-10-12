حماس: نتمنى الشفاء العاجل لعريقات وعشراوي
رام الله - دنيا الوطن
وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "ندعو الله عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد إصابته بفيروس (كورونا)، ولا بأس طهور بإذن الله ،كما وندعوه عز وجل أن يحفظه وأن يجمع له بين الأجر والعافية.
أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن أمنيتها بالشفاء العاجل، لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د.صائب عريقات، وعضو اللجنة، د.حنان عشراوي، بالشفاء العاجل بعد إصابتهما بفيروس (كورونا).
وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "ندعو الله عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد إصابته بفيروس (كورونا)، ولا بأس طهور بإذن الله ،كما وندعوه عز وجل أن يحفظه وأن يجمع له بين الأجر والعافية.
وأضافت: "نتمنى الشفاء العاجل للدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد إصابتها بفيروس (كورونا) كما وندعوه عز وجل أن يحفظها وأن يجمع لها بين الاجر والعافية.
وختمت الحركة: "اللهم رب الناس اذهب الباس اشفها وأنت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقماً".
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