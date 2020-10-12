فرنسا: انخفاض ملحوظ في أعداد المصابين بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت فرنسا يوم الأحد، تسجيل انخفاض ملحوظ في أعداد المصابين بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



يأتي ذلك بعد تسجيل 16 ألف إصابة جديدة، خلال 24 ساعة الماضية، وهو انخفاض ملحوظ بمقارنة بالرقم القياسي الذي سجلته بالأمس والبالغ 27 ألف حالة.



وبلغ عدد الإصابات الجديدة خلال 24 ساعة الماضية 16101، انخفاضاً من مستوى قياسي بلغ نحو 27 ألفا في اليوم السابق.



وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 734974 منذ بداية العام، فيما زاد عدد الوفيات 46، ليصل إلى 32730.



وتكون الحالات الجديدة أقل بوجه عام يوم الأحد، بسبب انخفاض عدد الفحوص التي تجرى في مطلع الأسبوع.