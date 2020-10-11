إصابة 21 جندياً في شجار بقاعدة للواء (جفعاتي) بالجنوب

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، أن 21 جندياً أصيبوا، سبعة منهم نقلوا للمستشفى، جراء شجار جماعي بين الجنود.



وأضافت الصحيفة، أن الشجار وقع في قاعدة تدريب للواء (جفعاتي) في الجنوب، مشيرة إلى أن الجيش فتح تحقيقاً في ملابسات الحادث.