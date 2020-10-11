محافظة غزة: تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) لشاب يعاني من أمراض مزمنة

وقالت لجنة الطوارئ العليا- محافظة غزة، في تصريح عبر حسابها على (فيسبوك): إن الشاب علاء عبد الكريم السحباني (25 عاماً)، من سكان حي الصبرة، توفي في مستشفى الأوروبي، وهو مصاب بفيروس (كورونا). وأضافت: أن الشاب، كان يعاني من عدة أمراض مزمنة.



في السياق، أفادت لجنة الطوارئ العليا في محافظة غزة، اليوم الأحد، بتسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة منذ صباح اليوم.



وكانت وزارة الصحة، بغزة، قالت صباح اليوم الأحد: إنه تم تسجيل 87 إصابة جديدة بالفيروس، وتعافي 47 حالة جديدة، مشيرةً إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 3984 إصابة.

رام الله - دنيا الوطنسجلت محافظة غزة، مساء اليوم الأحد، حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، لشاب يعاني من أمراض مزمنة.