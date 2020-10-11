دلال عريقات: الوضع الصحي لأمين سر اللجنة التنفيذية مستقر

صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت دلال عريقات، ابنة أمين سر اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن الوضع الصحي لوالدها مستقر، ولم يتعرض لأي مضاعفات.



ووفق ما نقلت وكالة (وفا) الرسمية، فقد قالت دلال عريقات: إن العلامات الحيوية لوالدها مستقرة، وشهيته طبيعية، وحالته النفسية جيدة جداً، وحركته خفيفة، مضيفة أن نسبة الأكسجين نزلت قليلاً، وأخذ نسب بسيطة جداً من الأكسجين.



وأشارت إلى أن والدها أنهى سادس يوم من إصابته بفيروس (كورونا)، وغداً اليوم السابع، يبدأ وضعه بالتشافي حسب ما أبلغه الأطباء.



وأوضحت، أن الإرادة النفسيىة، هي أهم علاج لمرض فيروس (كورونا)، "ووالدي كانت نفسيته عالية دائماً؛ لذلك لم يحدث معه أي مضاعفات"، داعية جميع المواطنين إلى الالتزام بتوصيات وزارة الصحة؛ للحد من انتشار الفيروس عن طريق ارتداء الكمامة دائماً، والتباعد الاجتماعي، وعدم إقامة التجمات العامة.