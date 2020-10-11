لجنة الطوارئ: تسجيل 19 إصابة بفيروس (كورونا) بمحافظة غزة منذ صباح اليوم

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت لجنة الطوارئ العليا في محافظة غزة، اليوم الأحد، بتسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة منذ صباح اليوم.



وكانت وزارة الصحة بغزة، قالت صباح اليوم الأحد: إنه تم تسجيل 87 إصابة جديدة بالفيروس، وتعافي 47 حالة جديدة، مشيرةً إلى أن اجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 3984 اصابة.