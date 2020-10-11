لجنة الطوارئ: تسجيل 19 إصابة بفيروس (كورونا) بمحافظة غزة منذ صباح اليوم
رام الله - دنيا الوطن
أفادت لجنة الطوارئ العليا في محافظة غزة، اليوم الأحد، بتسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة منذ صباح اليوم.
وكانت وزارة الصحة بغزة، قالت صباح اليوم الأحد: إنه تم تسجيل 87 إصابة جديدة بالفيروس، وتعافي 47 حالة جديدة، مشيرةً إلى أن اجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 3984 اصابة.
أفادت لجنة الطوارئ العليا في محافظة غزة، اليوم الأحد، بتسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة منذ صباح اليوم.
وكانت وزارة الصحة بغزة، قالت صباح اليوم الأحد: إنه تم تسجيل 87 إصابة جديدة بالفيروس، وتعافي 47 حالة جديدة، مشيرةً إلى أن اجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 3984 اصابة.
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