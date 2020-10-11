بريطانيا: تسجيل 65 وفاة و12,872 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجلت بريطانيا اليوم الأحد، 12872 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



ويشير هذا الرقم إلى انخفاض، من 15166 حالة أمس، 65 وفاة، وفق ما أظهرت بيانات الحكومة البريطانية.



وتشهد بريطانيا، ارتفاعاً في عدد الحالات منذ أن بدأت الحكومة إعادة فتح الاقتصاد والمدارس والجامعات.



وكانت البلاد سجلت واحداً من أعلى معدلات الوفيات بفيروس (كورونا) في أوروبا.



رام الله - دنيا الوطن