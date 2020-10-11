نتنياهو يعلن عن تخفيف الإغلاق بشكل تدريجي في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تخفيف الإغلاق بشكل تدريجي؛ محذرًا من حالة الإغلاق التي فرضت لمواجهة تفشي فيروس (كورونا).



وأوضح نتنياهو وفق ما نقلت (القناة 12)، أن القرار يقتصر على إعادة فتح المصالح التجارية التي تضم حتى عشرة مستخدمين ولا تستقبل الجمهور، والمؤسسات التعليمية للطفولة المبكرة ستتم إعادة فتحها بالتدريج.



وكان نتنياهو أكد في الاجتماع الذي ينعقد قبل يومين من جلسة (كابينت كورونا) المقررة الثلاثاء، ان الاغلاق الصحي خفف اتساع عدوى انتشار (كورونا) على نطاق واسع.