إصابة حنان عشراوي بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة، عن إصابة رئيسة الدائرة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، بفيروس (كورونا).
أعلنت دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة، عن إصابة رئيسة الدائرة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، بفيروس (كورونا).
وأضافت: وعليه، وعملاً بمقتضيات الصحة العامة، تعلن الدائرة عن تأجيل جميع ارتباطات د. حنان عشراوي، وأنشطة الدائرة إلى أن تتماثل للشفاء.
وقالت الدائرة في تصريح عبر حسابها على (فيسبوك): نتمنى للدكتورة حنان الشفاء العاجل وللجميع السلامة ونذكر هنا بأهمية اتباع كل سبل الوقاية التي تنصح بها وزارة الصحة.
وقالت الدائرة في تصريح عبر حسابها على (فيسبوك): نتمنى للدكتورة حنان الشفاء العاجل وللجميع السلامة ونذكر هنا بأهمية اتباع كل سبل الوقاية التي تنصح بها وزارة الصحة.
وكانت أمانة سر اللجنة التنفيذية أعلنت يوم الخميس الماضي، إصابة د.صائب عريقات، بفيروس (كورونا) المستجد.
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