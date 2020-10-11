إصابة حنان عشراوي بفيروس (كورونا)



وقالت الدائرة في تصريح عبر حسابها على (فيسبوك): نتمنى للدكتورة حنان الشفاء العاجل وللجميع السلامة ونذكر هنا بأهمية اتباع كل سبل الوقاية التي تنصح بها وزارة الصحة.





وكانت أمانة سر اللجنة التنفيذية أعلنت يوم الخميس الماضي، إصابة د.صائب عريقات، بفيروس (كورونا) المستجد.

وأضافت: وعليه، وعملاً بمقتضيات الصحة العامة، تعلن الدائرة عن تأجيل جميع ارتباطات د. حنان عشراوي، وأنشطة الدائرة إلى أن تتماثل للشفاء.