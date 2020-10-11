سلفيت: إغلاق بلدة "ديراستيا" ومنع الحركة فيها لمدة 48 ساعة

قرر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، مساء اليوم الأحد، إغلاق بلدة "ديراستيا" ومنع الحركة فيها، لمدة 48 ساعة.





وقال في تصريحات نشرتها صفحة المحافظة، على (فيسبوك): إنه أمام حالة انتشار فيروس (كورونا) وازدياد أعداد المصابين ونتاج الأعداد الكبيرة للمخالطين، فقد قررنا ومن أجل حصر وفحص المخالطين إغلاق بلدة ديراستيا لمدة 48 ساعة.





وأضاف كميل: تمنع خلال هذه الفترة الحركة نهائياً، فيما تغلق المدارس ورياض الأطفال وكافة المحال التجارية، ويسمح فقط بفتح المخابز والصيدليات، على أن يتم البدء بسريان هذا القرار منذ منتصف هذه الليلة.

رام الله - دنيا الوطن