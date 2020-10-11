صالح ناصر: على القيادة الرسمية نقل ملف الأسرى لمحكمة الجنايات





وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت القدس): أن الأسير ماهر الأخرس ليس وحده في معركة الحرية، بل يقف إلى جانبه جماهير شعبنا الفلسطيني بقواه السياسية في دعمه وإسناده في الميدان.





وشدد على أن قانون الاعتقال الإداري، قانون استعماري موروث وجائر، يخالف اتفاقية جنيف الرابعة وكافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، مؤكداً "إدانتنا الشديدة لسياسة العزل الانفرادي والإهمال الطبي، سياسة الموت البطيء بحق أسرانا البواسل في سجون الاحتلال".



وقال: إن على القيادة الرسمية نقل ملف الأسرى الفلسطينيين بما فيه الاعتقال الإداري بشكوى للمدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق جدي في جريمة الاعتقال الإداري ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم المتواصلة بحق الأسرى.



ودعا ناصر المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية للتدخل السريع والعاجل بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للافراج عن الأسير ماهر الأخرس وكافة الأسرى المرضى وكبار السن والاطفال، ومتابعة ملف الأسرى طبياً وخاصة في ظل انتشار فيروس (كورونا).



رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مسؤولها في قطاع غزة، صالح ناصر: إنه يتوجه بالتحية إلى الأسرى البواسل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، و"نخص الأسير ماهر الأخرس الذي يخوض إضراب الحرية بأمعائه الخاوية رفضاً لاعتقاله الإداري".