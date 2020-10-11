غنيم: توقيع اتفاقية تشغيل بئر نويعمة خطوة حقيقية لدعم المزارعين



وكذلك استكمالا للاعمال التطويرية التي تقوم بها سلطة المياه والهادفة دعم المواطنين في المحافظة من خلال توفير مصادر مائية إضافية للقطاع الزراعي، ومن هنا جاء تخصيص سلطة المياه لهذه البئر المملوكة لها والتي ستساهم مساهمة كبيرة في توفير احتياجات المزارعين من المياه لري اراضيهم.



وبين المهندس غنيم أن هذه الاتفاقية تعد نقلة نوعية على مستوى قطاع الزراعة في فلسطين وتحديدا قطاع النخيل، وجاءت نتيجة لتضافر جهود الأطراف ذات العلاقة وتماشياً مع خطة الحكومية لدعم الأغوار بشكل عام والمزارعين بشكل خاص لمساعدتهم في مواجهة الخطة الاسرائيلية الرامية الى بناء المزيد من المشاريع الاستيطانية وتعزيز اقامة مشاريع اسرائيلية لا شرعية على الاراضي الفلسطينية.



وأضاف م. غنيم أن هذه الاتفاقية تعكس شراكة حقيقة تكاملية ما بين الوزارات والمؤسسات بما يخدم المصلحة العامة وتسهيل الوصول للمياه وعدم احتكارها، مؤكدا الى ضرورة ان يتم البدء بتنفيذ هذه الاتفاقية بالسرعة الممكنة للحد من الأطماع والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى سلب الأرض الفلسطينية .

وزير الزراعة رياض عطاري من جانبه أكد أن إنجاز الاتفاقية اليوم هو تأكيد لمبدأ الشراكة والعمل ضمن منظومة إجراءات واضحة ستنعكس إيجابا على قطاع الزراعة وان المزارعين سيرون الأثر الإيجابى لها على أرض الواقع قريبا.





كما ثمن وشكر سلطة المياه والطواقم العاملة على التعاون وتذليل العقبات والعمل على تعزيز التعاون لتحقيق المصلحة العامة.



كما أعرب محافظ أريحا جهاد ابو العسل خلال حديثه عن تقديره للجهد الذي بذلته مختلف الأطراف والذي يهدف الى تعزيز صمود المزارعين وحماية أراضيهم ، من خلال المتابعة الحثيثة على أرض الواقع وتوفير الاحتياجات اللازمة لاستنهاض وتطوير الزراعة وحمايتها.



وسيتم بموجب هذه الاتفاقية وضع الخطط الزراعية والسياسات المائية الخاصة بالقطاع الزراعي من قبل وزارة الزراعة بالتعاون مع سلطة المياه لضمان الاستخدام الأمثل للمياه واستخدام أنظمة ووسائل ري حديثة.



كما تضمنت الاتفاقية في بنودها التزام جمعية مستخدمي مياه الري بتجهيز البنية التحتية لشبكة الري من خطوط رئيسية ومستلزماتها وذلك من البئر الى المناطق المستفيدة، وايضا توفير المبالغ المالية اللازمة لتجهيز البئر بكافة المعدات، وتشغيل بئر النويعمة لأغراض الزراعة في منطقة أريحا وما حولها بإشراف سلطة المياه، والقيام بقياس وتحديد كميات المياه المستهلكة بواسطة العداد الذي تم تركيبه لهذه الغاية لضمان توزيع المياه بعدالة ، مع التأكيد على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات لمنع سيلان المياه أو سرقتها.



وتهدف الاتفاقية التي تأتي استكمالا لخطط الحكومة الداعمة للاغوار الفلسطينية من خلال تحديد الاحتياجات التنموية والتطويرية إلى إستغلال المياه من بئر نويعمة لغايات الزراعة مما يساهم في مساعدة المزارعين لري الأراضي الزراعية في منطقة اريحا.