"الاتصالات" بغزة تعلن موعد صرف مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى والمقطوعة رواتبهم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بغزة، عن البدء بصرف مخصصات الشهداء والجرحى و الأسرى والمقطوعة رواتبهم.
وسيكون الصرف وفق ما أعلنت الوزارة في حسابها على (فيسبوك)، وذلك يوم غدٍ الاثنين.
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بغزة، عن البدء بصرف مخصصات الشهداء والجرحى و الأسرى والمقطوعة رواتبهم.
وسيكون الصرف وفق ما أعلنت الوزارة في حسابها على (فيسبوك)، وذلك يوم غدٍ الاثنين.
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