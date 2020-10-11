"الاتصالات" بغزة تعلن موعد صرف مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى والمقطوعة رواتبهم





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بغزة، عن البدء بصرف مخصصات الشهداء والجرحى و الأسرى والمقطوعة رواتبهم.وسيكون الصرف وفق ما أعلنت الوزارة في حسابها على (فيسبوك)، وذلك يوم غدٍ الاثنين.